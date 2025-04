I tre morti a Monreale Lagalla | I malavitosi allo Zen e la generazione colpita dall' isolamento da Covid

Lagalla, a margine dell'iniziativa "Metti in rete il tuo futuro", l'evento di presentazione dell'Hub Rete di Palermo, a Cinema. Palermotoday.it - I tre morti a Monreale, Lagalla: "I malavitosi allo Zen e la generazione colpita dall'isolamento da Covid" Leggi su Palermotoday.it "C'è un tema di una presenza malavitosa ancora ben presente in alcuni quartieri di questa città. Lo Zen è sicuramente uno di questi". Sono le parole del sindaco Roberto, a margine dell'iniziativa "Metti in rete il tuo futuro", l'evento di presentazione dell'Hub Rete di Palermo, a Cinema.

Su questo argomento da altre fonti

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria a Monreale, due morti e tre feriti - Le vittime hanno 25 anni e 23 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. 🔗imolaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

I tre morti a Monreale, Lagalla: I malavitosi allo Zen e la generazione colpita dall'isolamento da Covid; La guerra dell'aeroporto, Lagalla a Schifani Pronti a privatizzare ma senza azzerare la governance, si cambia solo Riggio; La Sicilia piange Papa Francesco, Schifani dispone lutto e bandiere a mezz’asta; VIDEO | Si accendono le luci dell'albero di Natale al Politeama, Lagalla: Sogno una Palermo normale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Monreale, la violenza e il dolore per tre giovani vite assassinate - Il dolore per tre giovani vite assassinate è il sentimento predominante che scaturisce dalla tragicamente assurda sparatoria di Monreale. Ancora prima della comprensibile rabbia. Ancora prima della co ... 🔗livesicilia.it

Monreale sotto choc, la sparatoria e i tre morti: le reazioni - MONREALE – La città di Monreale è sotto shock: tre giovani vite spezzate in una tragica sparatoria notturna. Il sindaco Arcidiacono: “Una tragedia senza precedenti, la città è in lutto”. Convocata una ... 🔗livesicilia.it

Monreale, i 20 colpi di rivoltella e le testimonianze. I pm: “Potevano esserci molti più morti” - Le dichiarazioni Irpef 2023 differenziate per cap permettono di ricostruire la mappa delle disuguaglianze città per città. Sul podio tre zone di Milano con redditi medi sopra gli 80mila euro, in coda ... 🔗ilfattoquotidiano.it