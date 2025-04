I termostati Nest salutano l’Europa ecco perché

termostati Nest per gli utenti europei. ecco tutti i dettagliL'articolo I termostati Nest salutano l'Europa, ecco perché proviene da TuttoAndroid.

Google non lancerà più Nest Thermostat in Europa - Google ha comunicato che non venderà più i Nest Learning Thermostat in Europa (quelli attuali saranno disponibili fino ad esaurimento delle scorte). 🔗msn.com

Google cambia pelle: addio alla Modalità Guida su Maps e stop ai Nest in Europa - Rivoluzione Google: spariscono la Modalità Guida di Maps e i vecchi Nest in Europa, spazio all'intelligenza artificiale di Gemini e a nuove soluzioni smart. 🔗news.fidelityhouse.eu

Google Nest, stop al supporto e al lancio in Europa per alcuni dispositivi - Ai possessori europei di uno dei vecchi termostati (1a e 2a generazione), Google offre uno sconto del 50% su un dispositivo analogo compatibile con Google Home. Si tratta dello Smart Thermostat X di ... 🔗hdblog.it