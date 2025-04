I supplementari portano la Domus Mulieris in finalissima playoff

Domus Mulieris, sospinta dal tifo incessante di un pubblico numeroso e caloroso, è riuscita a far sua gara 3 della serie di semifinale playoff contro Frascati meritandosi la qualificazione alla finalissima che la vedrà opposta al San Raffaele Roma. Viterbotoday.it - I supplementari portano la Domus Mulieris in finalissima playoff Leggi su Viterbotoday.it C’è voluto un tempo supplementare ma alla fine la, sospinta dal tifo incessante di un pubblico numeroso e caloroso, è riuscita a far sua gara 3 della serie di semifinalecontro Frascati meritandosi la qualificazione allache la vedrà opposta al San Raffaele Roma.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Domus mulieris ritrova la vittoria, travolte le Panthers Roseto - La Domus mulieris ritrova la vittoria superando le Panthers Roseto per 80-47 nell'11esima giornata di ritorno della prima fase per il campionato di serie B. Una vittoria dalle proporzioni molto larghe, maturata però tutta nel secondo tempo visto che i primi 20 minuti si sono chiusi con un... 🔗viterbotoday.it

La Domus Mulieris conclude la stagione regolare con la vittoria su Latina, domenica iniziano i playoff - La Domus Mulieris chiude la stagione regolare con una netta vittoria esterna per 66-45 contro il Bull Latina ma, vista la contemporanea affermazione del San Raffaele contro Virtus Aprilia, deve “accontentarsi” del secondo posto nella griglia dei playoff che scatteranno il prossimo fine settimana... 🔗viterbotoday.it

Domus mulieris, partita spettacolare (con vittoria) contro Frascati - La Domus mulieris supera per 71-65 Frascati in gara 1 delle semifinali playoff, vincendo una partita di grandissima intensità e ben giocata da tutte e due le formazioni che, in momenti diversi del match, hanno saputo dare spettacolo e mettere in mostra un basket eccellente. Le più veloci a... 🔗viterbotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I supplementari portano la Domus Mulieris in finalissima playoff; La Domus mulieris doppia il Rieti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media