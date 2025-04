I supplementari portano la Domus Mulieris in finalissima playoff

Domus Mulieris, sospinta dal tifo incessante di un pubblico numeroso e caloroso, è riuscita a far sua gara 3 della serie di semifinale playoff contro Frascati meritandosi la qualificazione alla finalissima che la vedrà opposta al San Raffaele Roma.

I supplementari portano la Domus Mulieris in finalissima playoff - C’è voluto un tempo supplementare ma alla fine la Domus Mulieris, sospinta dal tifo incessante di un pubblico numeroso e caloroso, è riuscita a far sua gara 3 della serie di semifinale playoff contro Frascati meritandosi la qualificazione alla finalissima che la vedrà opposta al San Raffaele Roma... 🔗viterbotoday.it

La Domus mulieris ritrova la vittoria, travolte le Panthers Roseto - La Domus mulieris ritrova la vittoria superando le Panthers Roseto per 80-47 nell'11esima giornata di ritorno della prima fase per il campionato di serie B. Una vittoria dalle proporzioni molto larghe, maturata però tutta nel secondo tempo visto che i primi 20 minuti si sono chiusi con un... 🔗viterbotoday.it

La Domus Mulieris conclude la stagione regolare con la vittoria su Latina, domenica iniziano i playoff - La Domus Mulieris chiude la stagione regolare con una netta vittoria esterna per 66-45 contro il Bull Latina ma, vista la contemporanea affermazione del San Raffaele contro Virtus Aprilia, deve “accontentarsi” del secondo posto nella griglia dei playoff che scatteranno il prossimo fine settimana... 🔗viterbotoday.it

Per la Domus Mulieris scattano i playoff - Dopo una stagione regolare chiusa con un ottimo secondo posto ma a pari punti con il San Raffaele, le ragazze della Domus Mulieris tornano in campo in questa domenica per affrontare Esquilino in gara ... 🔗tusciaup.com

Domus Mulieris pronta per gara 2 contro Esquilino - NewTuscia – VITERBO – Quattro giorni dopo essersi aggiudicate gara 1 con il punteggio di 65-53, le ragazze della Domus Mulieris tornano in campo per sfidare Esquilino nel secondo atto ... 🔗newtuscia.it

Domus Mulieris impegnata in gara1 della semifinale - NewTuscia – VITERBO – E’ tempo di tornare sul parquet per la Domus Mulieris che, in questa domenica sera, sarà impegnata nel primo atto della semifinale playoff per il campionato di serie B ... 🔗newtuscia.it