cinema’ prosegue stasera dalle 20 al Chiostro della Ghiara, in via Guasco a Reggio, con Alan Magnetti (foto) che presenta il suo romanzo ’Isabelle’. A seguire la visione di tre cortometraggi: ’La uccido?’ e ’Il Cancello’ di Fabian Ribezzo e ’Topi affamati’ di Gian Luca Carretti, dedicati al mondo fantastico del sovrannaturale.· Stasera alle 21,30 al piazzale del Tecnopolo di Reggio il concerto di Nuju e della Brigata Lambrusco, nell’ambito del convegno sugli antifascismi dal 1989 a oggi, che prevede eventi vari fino a mercoledì. In scena i Nuju, collettivo che unisce il rock a folk, musica elettronica ed etnica, insieme alla Brigata Lambrusco, con brani di Resistenza.· Alle 21 al cinema Rosebud a Reggio viene proposto il film ’Testo II-The body hammer’, per la regia di Shin’ya Tsukamoto, girato in Giappone nel 1991, proiettato nell’ambito della rassegna ’Gli invisibili’. Ilrestodelcarlino.it - I ’re del cinema’ ai Chiostri in Ghiara Leggi su Ilrestodelcarlino.it · La rassegna de ’I re delprosegue stasera dalle 20 al Chiostro della, in via Guasco a Reggio, con Alan Magnetti (foto) che presenta il suo romanzo ’Isabelle’. A seguire la visione di tre cortometraggi: ’La uccido?’ e ’Il Cancello’ di Fabian Ribezzo e ’Topi affamati’ di Gian Luca Carretti, dedicati al mondo fantastico del sovrannaturale.· Stasera alle 21,30 al piazzale del Tecnopolo di Reggio il concerto di Nuju e della Brigata Lambrusco, nell’ambito del convegno sugli antifascismi dal 1989 a oggi, che prevede eventi vari fino a mercoledì. In scena i Nuju, collettivo che unisce il rock a folk, musica elettronica ed etnica, insieme alla Brigata Lambrusco, con brani di Resistenza.· Alle 21 al cinema Rosebud a Reggio viene proposto il film ’Testo II-The body hammer’, per la regia di Shin’ya Tsukamoto, girato in Giappone nel 1991, proiettato nell’ambito della rassegna ’Gli invisibili’.

