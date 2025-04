I prossimi 100 giorni di Trump | cosa succederà?

Trump si appresta a celebrare i 100 giorni dall'insediamento. Un funzionario ha affermato che i prossimi 100 giorni di Trump saranno caratterizzati da accordi commerciali, colloqui di pace e licenziamenti. L'amministrazione Trump sta raggiungendo il traguardo dei primi 100 giorni del suo mandato.

