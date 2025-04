I pronostici di lunedì 28 aprile | Serie A Championship e altri campionati

pronostici di lunedì 28 aprile, ci sono tre posticipi di Serie A, uno di Championship e altri campionati minori come l’Eerste DivisieLa trentaquattresima giornata di Serie A si completa questo lunedì con le restanti tre partite, si parte alle 18:30 con Udinese-Bologna. La squadra allenata da Italiano è in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e nel 2025 hanno totalizzato più punti persino di Inter e Napoli, le due squadre che si stanno contendendo lo Scudetto. Occhio, però, ad un possibile scatto d’orgoglio dei bianconeri, che non perdono tre gare di fila davanti ai propri tifosi dal 2021, con l’allenatore Runjai? a rischio esonero: possibile almeno un gol per parte con i felsinei comunque imbattuti.I pronostici di lunedì 28 aprile: Serie A, Championship e altri campionati (LaPresse) – IlVeggente. Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 28 aprile: Serie A, Championship e altri campionati Leggi su Ilveggente.it di28, ci sono tre posticipi diA, uno diminori come l’Eerste DivisieLa trentaquattresima giornata diA si completa questocon le restanti tre partite, si parte alle 18:30 con Udinese-Bologna. La squadra allenata da Italiano è in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e nel 2025 hanno totalizzato più punti persino di Inter e Napoli, le due squadre che si stanno contendendo lo Scudetto. Occhio, però, ad un possibile scatto d’orgoglio dei bianconeri, che non perdono tre gare di fila davanti ai propri tifosi dal 2021, con l’allenatore Runjai? a rischio esonero: possibile almeno un gol per parte con i felsinei comunque imbattuti.Idi28A,(LaPresse) – IlVeggente.

