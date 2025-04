I primi cento giorni di Trump sono stati un disastro secondo gli americani

Trump è calato moltissimo nei suoi primi cento giorni in carica. È soprattutto su due temi cruciali - l'economia e i migranti - che il presidente degli stati Uniti sta perdendo la fiducia degli elettori, anche se i repubblicani continuano a essergli fedelissimi. Leggi su Fanpage.it I sondaggi statunitensi concordano: il gradimento nei confronti di Donaldè calato moltissimo nei suoiin carica. È soprattutto su due temi cruciali - l'economia e i migranti - che il presidente degliUniti sta perdendo la fiducia degli elettori, anche se i repubblicani continuano a essergli fedelissimi.

