i potenti ostentano un lutto artificioso per la morte di francesco ma nel loro intimo gongolano

Ben si sa che il pudore non si addice alla nostra pessima classe politico-giornalistica. E pertanto, senza vergogna, come al solito, Meloni & C. stanno emulando i loro capibastone internazionali – Trump, von der Leyen e compagnia – nel tentativo di neutralizzare, snaturare e distorcere il messaggio di Papa Francesco, il grande leader spirituale mondiale che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Eppure il messaggio di Francesco è stato di cristallina chiarezza, nel condannare senza riserve il riarmo, le devastazioni ambientali e lo sterminio del popolo palestinese. L'impegno di Francesco per gli esseri umani, le grandi vittime dell'attuale tempestoso crepuscolo dell'Occidente capitalistico, lo ha spinto ad assumere posizioni coraggiose e nette su tutte tali questioni, fino al punto da essere insultato da chi non ha avuto remore a definirlo "putiniano" ed "antisemita", le categorie nelle quali i pessimi opinion-maker alloggiati a vita nei giornaloni e in tv tentano di relegare chiunque esprima un pensiero critico sui massacri e le devastazioni in atto.

