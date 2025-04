I peccatori | Tom Cruise entusiasta del film con Michael B Jordan | Da vedere assolutamente al cinema!

Cruise è un grande fan dei film visti nelle sale cinematografiche e l'ha rimarcato elogiando l'ultimo lavoro di Ryan Coogler per il grande schermo, I peccatori, con protagonista Michael B. Jordan. La star di Mission: Impossible è intervenuto sui social per invitare gli spettatori a recarsi in sala e godersi il film, senza andarsene prima della fine dei titoli di coda. I complimenti di Tom Cruise a I peccatori Spesso l'attore e produttore utilizza i social per promuovere film che l'hanno particolarmente colpito ed esorta le persone a vedere i film in sala:"Congratulazioni a Ryan, Michael e a tutto . Movieplayer.it - I peccatori: Tom Cruise entusiasta del film con Michael B. Jordan: "Da vedere assolutamente al cinema!" Leggi su Movieplayer.it La star di Mission: Impossible si è congratulato con il regista Ryan Coogler e la star di Creed per l'horror action di successo. Tomè un grande fan deivisti nelle saletografiche e l'ha rimarcato elogiando l'ultimo lavoro di Ryan Coogler per il grande schermo, I, con protagonistaB.. La star di Mission: Impossible è intervenuto sui social per invitare gli spettatori a recarsi in sala e godersi il, senza andarsene prima della fine dei titoli di coda. I complimenti di Toma ISpesso l'attore e produttore utilizza i social per promuovereche l'hanno particolarmente colpito ed esorta le persone ain sala:"Congratulazioni a Ryan,e a tutto .

