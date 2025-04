I peccatori entusiasma pubblico e critico ancora primo al box office USA

Prosegue la marcia trionfale de I peccatori al box office USA. Smentite le previsioni della vigilia, l'horror di Ryan Coogler interpretato da Michael B. Jordan segna un grande secondo weekend con un calo degli incassi solo del 6%. 45 milioni incassati da 3.347 sale portano il film a 122,5 milioni di incassi domestici e 161,6 milioni globali a fronte di un budget di 90 milioni. Successo di pubblico e critica per la pellicola che vede due gemelli imprenditori intenti a lottare contro i vampiri in una cittadina del Sud negli anni '30.

