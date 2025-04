I morti sul lavoro aumentano più dell’occupazione dall’inizio del 2025 sono oltre due al giorno

2025, e parlano di 138 denunce di infortunio mortale: il 16% in più dello stesso periodo nel 2024. L'anno scorso i morti erano stati 1.090 in tutti, in aumenti rispetto all'anno precedente. Schlein e Conte chiedono al governo Meloni di intervenire. Leggi su Fanpage.it I numeri provvisori dell'Inail si riferiscono ai primi due mesi del, e parlano di 138 denunce di infortunio mortale: il 16% in più dello stesso periodo nel 2024. L'anno scorso ierano stati 1.090 in tutti, in aumenti rispetto all'anno precedente. Schlein e Conte chiedono al governo Meloni di intervenire.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nel 2024 più morti sul lavoro, ma per Calderone sono diminuiti - No, i morti sul luogo di lavoro non sono diminuiti nel 2024. Nonostante quel che dice la ministra del Lavoro, Marina Calderone. “Nel 2024 i morti sui luoghi di lavoro sono stati in leggerissimo calo”, ha detto la ministra in un’intervista a La Stampa. Un’affermazione che, però, viene smentita dai dati. E le uniche possibili giustificazioni dipendono da un’interpretazione delle cifre, da parte di Calderone, che non corrisponde a quest’affermazione. 🔗lanotiziagiornale.it

A Bergamo il tasso di disoccupazione più basso d’Italia: ma cala la forza lavoro e aumentano gli inattivi - Nella media dell’anno 2024, secondo i dati Istat, nella provincia di Bergamo le forze di lavoro sono stazionarie sopra il mezzo milione (505 mila). Le forze di lavoro assommano le persone occupate e quelle disoccupate o attivamente in cerca di lavoro. L’aumento della popolazione in età lavorativa (957 mila, +6 mila dall’anno precedente) ha nutrito i ranghi degli inattivi. Le forze di lavoro sono diminuite di 1 migliaio di unità e al loro interno si nota un aumento degli occupati (6 mila) e un drastico calo di chi è in cerca di lavoro, dimezzati a quota 8 mila. 🔗bergamonews.it

Tre morti sul lavoro in poche ore: il più giovane è il 22enne Daniel Tafa trafitto da una scheggia a Maniago - Il 22enne Daniel Tafa è morto a causa di una scheggia incandescente che gli ha trafitto la schiena durante il turno di lavoro a Maniago. Il giovane stava operando su una macchina per stampaggio di ingranaggi industriali. 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

I morti sul lavoro aumentano più dell'occupazione, dall'inizio del 2025 sono oltre due al giorno; Morti sul lavoro, in Sicilia sono stati 71 nei primi 10 mesi dell'anno: +24% rispetto al 2023; Lavoro, Inail: a gennaio denunciati 30mila infortuni (-1,2%) e 45 morti (+36,4%); In pensione a 70 anni, le stime Istat per il 2051: «Più morti che nati e sempre meno figli». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia