I Modena City Ramblers conquistano Monza | in piazza oltre 3mila spettatori

Monza si è inserito come evento clou in occasione dell'80° anniversario della Liberazione. Grande la partecipazione del pubblico: un fiume di 3.100 persone ha invaso piazza Cambiaghi cantando e ballando al ritmo della musica.

