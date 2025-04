I membri del gruppo originario Tanti lavorano nelle cooperative sociali Curcio e Azzolini ancora imputati

ancora in diversi gli ex terroristi delle Brigate Rosse, dissociati o irriducibili, sopravvissuti alla lotta armata e alla detenzione. A partire da Renato Curcio, l'ideologo delle Br. Il brigatista, mai dissociato, ha 83 anni; è uscito di galera nel 1998 dopo 25 anni di detenzione, di cui 12 in regime di carcere duro. Continua a lavorare nella cooperativa 'Sensibili alle foglie', da lui fondata.Per quanto concerne la folta rappresentanza di terroristi reggiani in seno alle Br, Prospero Gallinari è morto nel 2013 a 62 anni. Irriducibile come Curcio fu scarcerato, con pena sospesa per motivi di salute, nel 1996. Ha invece 70 anni Roberto Ognibene, dissociato. Dopo avere ottenuto la semilibertà nel 1993, oggi è totalmente libero. Lavora in una cooperativa di servizi sociali a Bologna.

