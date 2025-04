I lavoratori del futuro a lezione di sicurezza | l' iniziativa di sindacati e Scuola Edile

sicurezza è di scena, prevenire per non rischiare", realizzato per un pubblico d’eccezione: gli studenti della Scuola Edile di Padova, i lavoratori del futuro. Si è trattata. 🔗 Padovaoggi.it - I lavoratori del futuro a lezione di sicurezza: l'iniziativa di sindacati e Scuola Edile Stamane, lunedì 28 aprile 2025, al Piccolo Teatro Don Bosco in via Asolo 2, è andato in scena l’evento teatrale "Ocjo. Laè di scena, prevenire per non rischiare", realizzato per un pubblico d’eccezione: gli studenti delladi Padova, idel. Si è trattata. 🔗 Padovaoggi.it

4 mesi dalla scomparsa di Sofia, studenti del Maior a lezione di sicurezza stradale e dunque di "Rispetto per la vita" - A quattro mesi dalla morte di Sofia Di Dalmazi, la 15enne investita su via Falcone e Borsellino il 3 dicembre scorso, il liceo Maior di Pescara, presieduto da Federica Chiavaroli, organizza un evento per ricordarla, questa volta incentrato sulla sicurezza stradale, “affinché i più giovani... 🔗ilpescara.it

