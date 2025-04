I giocatori del Napoli incollati alla tv in ritiro una nemesi | la rivincita dello scudetto perso in albergo Repubblica

Le confessioni dei giocatori, Politano: «La sconfitta dell'Inter ce la siamo visti in camera»Dopo la vittoria contro il Torino che è valsa al Napoli la vetta solitaria in classifica a +3 dall'Inter, Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa«Sapevamo l'importanza della partita di oggi, erano tre punti fondamentali perchè ci riportavano in testa alla classifica.

