I gin artigianali di Neri e Peperoni alla conquista dell’Inghilterra

Neri e Mattia Peperoni di Santa Sofia, ha conquistato l'Inghilterra. Per la seconda volta consecutiva, infatti, il 'Distillato per risollevare ogni inguaribile tristezza' ha ricevuto la medaglia di bronzo per il metodo London Dry in occasione dei 25 anni del World Drinks Awards, un premio di caratura mondiale che si svolge annualmente a Norwich con una giuria internazionale appositamente formata per ogni singolo prodotto da valutare. Contestualmente il Gin Cabala Cask ha ricevuto la medaglia d'argento per il metodo Matured."Un risultato che ci riempie di gioia, sorprendente per la riconferma del Cabala e la nuova medaglia del Cask – commentano i due produttori, entrambi santasofiesi di 38 anni –, un riconoscimento della qualità e bontà del nostro progetto nato durante il Covid".

