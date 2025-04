I Gallagher insieme dopo 16 anni

dopo 16 anni, primo ritorno al lavoro insieme in pubblico: Noel e Liam Gallagher si sono ritrovati in un pub di Londra, il Mildmay Club a Newington Green, dove hanno girato alcune riprese per un filmato promozionale legato al prossimo tour mondiale degli Oasis. Secondo quanto riportato da The Sun, durante le riprese ci sono state lamentele da parte dei vicini, infastiditi solo dall’alto volume della musica (no: nessun grido di lite tra i due). Il tour degli Oasis partirà il 4 luglio da Cardiff: 41 date, già sold out. Quotidiano.net - I Gallagher insieme dopo 16 anni Leggi su Quotidiano.net 16, primo ritorno al lavoroin pubblico: Noel e Liamsi sono ritrovati in un pub di Londra, il Mildmay Club a Newington Green, dove hanno girato alcune riprese per un filmato promozionale legato al prossimo tour mondiale degli Oasis. Secondo quanto riportato da The Sun, durante le riprese ci sono state lamentele da parte dei vicini, infastiditi solo dall’alto volume della musica (no: nessun grido di lite tra i due). Il tour degli Oasis partirà il 4 luglio da Cardiff: 41 date, già sold out.

