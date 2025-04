I forestali della Calabria non posso essere trattati come numeri | la denuncia di Mammoliti

Mammoliti interviene in commissione sul bilancio dell'azienda Calabria Verde e sul piano per la forestazione. Secondo l'esponente del Pd in consiglio regionale"Gli operai forestali della Calabria non possono essere trattati come numeri e con meri approcci. 🔗 Reggiotoday.it - "I forestali della Calabria non posso essere trattati come numeri": la denuncia di Mammoliti Il consigliere regionale Raffaeleinterviene in commissione sul bilancio dell'aziendaVerde e sul piano per la forestazione. Secondo l'esponente del Pd in consiglio regionale"Gli operainonnoe con meri approcci. 🔗 Reggiotoday.it

Forestazione, in Calabria mancano 125 milioni: preoccupano i conti in vista del 2027 - Cassa integrazione o contratti di solidarietà: stranisce sentir parlare di queste prospettive per la gli operatori forestali . Eppure, stando al bilancio ... 🔗msn.com