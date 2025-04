I figli di Meghan Markle e del duca di Sussex Harry hanno i capelli rossi del papà

Sussex ha postato su Instagram delle dolci fotografie che la vedono in un roseto con i due figli Archie e Lilibet. I fratellini si somigliano sempre di più, uniti da uno splendido dettaglio: la chioma ginger, eredità paterna Vanityfair.it - I figli di Meghan Markle e del duca di Sussex Harry hanno i capelli rossi del papà Leggi su Vanityfair.it La duchessa diha postato su Instagram delle dolci fotografie che la vedono in un roseto con i dueArchie e Lilibet. I fratellini si somigliano sempre di più, uniti da uno splendido dettaglio: la chioma ginger, eredità paterna

