I Fantastici Quattro – Gli inizi Julia Garner parla di Silver Surfer e del futuro del personaggio nell’MCU

Fantastici Quattro – Gli inizi” Julia Garner parla del suo possibile futuro nel Marvel Cinematic Universe e della possibilità di essere protagonista di uno spin-off di Silver Surfer. In un’intervista con Entertainment Weekly, l’attrice ha discusso del suo ruolo nel blockbuster di quest’estate e le è stato chiesto cosa potrebbe succedere in futuro per il personaggio. Sebbene Garner non sappia in che modo Silver Surfer potrebbe essere inserito nel franchise in futuro, sarebbe disponibile a recitare in un film da solista. Crede che il personaggio abbia un grande potenziale da esplorare in questo tipo di progetto. “Oh mio Dio, vorrei tanto poter rispondere a questa domanda, ma sinceramente non lo so“, ha detto la Garner quando le è stato chiesto del suo futuro nell’MCU. “Ero solo felice di far parte di questo film. Metropolitanmagazine.it - I Fantastici Quattro – Gli inizi, Julia Garner parla di Silver Surfer e del futuro del personaggio nell’MCU Leggi su Metropolitanmagazine.it La star de “I– Glidel suo possibilenel Marvel Cinematic Universe e della possibilità di essere protagonista di uno spin-off di. In un’intervista con Entertainment Weekly, l’attrice ha discusso del suo ruolo nel blockbuster di quest’estate e le è stato chiesto cosa potrebbe succedere inper il. Sebbenenon sappia in che modopotrebbe essere inserito nel franchise in, sarebbe disponibile a recitare in un film da solista. Crede che ilabbia un grande potenziale da esplorare in questo tipo di progetto. “Oh mio Dio, vorrei tanto poter rispondere a questa domanda, ma sinceramente non lo so“, ha detto laquando le è stato chiesto del suo. “Ero solo felice di far parte di questo film.

Approfondimenti da altre fonti

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaCon - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaCon Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha elettrizzato il pubblico del CinemaCon. Durante la presentazione dei Marvel Studios alla convention annuale dedicata agli esercenti di Las Vegas, il capo della divisione Kevin Feige ha inviato un messaggio video dal set di Avengers: Doomsday, esaltando un’ampia panoramica della grande introduzione sul mercato dei quattro titolari. 🔗cinefilos.it

3 personaggi Marvel che potrebbero apparire in I Fantastici Quattro – Gli inizi - I Fantastici Quattro – Gli inizi introdurrà la Prima Famiglia Marvel nell’MCU. L’attesissimo blockbuster estivo si svolgerà in una linea temporale alternativa all’interno dell’MCU, il che significa che le cose appariranno diverse da quelle a cui i fan sono abituati. Reed, Sue, Johnny e Ben vivranno gli eventi più importanti delle loro vite in un mondo in cui gli Avengers non si sono mai riuniti, non c’è Capitan America e altri eroi sono degli sconosciuti. 🔗metropolitanmagazine.it

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il trailer ha già spoilerato un enorme colpo di scena del MCU? - Una scena presente nel primo trailer del film Marvel avrebbe già anticipato gli eventi futuri dell'intero franchise Il trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta già facendo discutere molto i fan, perché questo reboot del franchise del Marvel Cinematic Universe sembra già di gran lunga migliore dei precedenti episodi, rispettivamente del 2005 e del 2015. Mentre il filmato ha già convinto i fan ad accogliere questa nuova versione dei personaggi principali e sulla maggior parte dei loro poteri, ci ha anche introdotto alla visione di una Terra alternativa, invocando lo spirito della Golden ... 🔗movieplayer.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

‘I Fantastici Quattro: Gli Inizi’ non sarà una storia d’origini, è ambientato 4 anni dopo aver ottenuto i poteri; I Fantastici 4: Gli Inizi, l'identità del misterioso personaggio di John Malkovich svelata dal trailer?; Perché Fantastic 4: First Steps è ambientato negli anni 60? Spiegazione del film MCU; I Fantastici 4 - Gli Inizi, dal codice segreto al clamoroso easter egg: tutti gli spoiler che vi sono sfuggiti nel trailer. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media