Quifinanza.it - I comuni più ricchi dell’Emilia-Romagna, Bologna fuori dal podio

L’Emilia-è fra le regioni con gli stipendi più alti d’Italia, come emerge dal report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024 basate sull’anno d’imposta 2023, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.Come avviene anche in altre classifiche, è la Lombardia a confermarsi la locomotiva d’Italia, ma l’Emilia-si difende ottimamente grazie al suo eccezionale tessuto produttivo.IpiùSuldeipiùtroviamo tre realtà poco conosciute.Il primo comune, con 31.032 euro, è Albinea, cittadina di quasi 9.000 abitanti nella provincia di Reggio Emilia. Il territorio di Albinea viene citato per la prima volta in un documento dell’898 nel quale l’imperatore Ottone II affidò il borgo alla giurisdizione della Chiesa di Reggio Emilia.