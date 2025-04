I cardinali a Santa Marta verso il Conclave | i liquorini spazzolati dal frigo-bar e il trucco della finta chiamata per non perdere a tennis

Xml2.corriere.it - I cardinali a Santa Marta verso il Conclave: i liquorini spazzolati dal frigo-bar e il trucco della finta chiamata per non perdere a tennis Leggi su Xml2.corriere.it L’arcivescovo Pecorari: si parla più tranquillamente a ristorante, lontano da orecchie indiscrete. Tagle «terrorizzato per il video virale in cui canta Imagine di John Lennon in un locale»

