I carabinieri ricordano l' appuntato Della Ratta nel dodicesimo anniversario della scomparsa

I carabinieri ricordano l'appuntato scelto Tiziano della Ratta, ucciso il 27 aprile 2013 in un conflitto a fuoco durante una rapina in una gioielleria a Maddaloni. Presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all'interno di una gioielleria, affrontò insieme a un commilitone.

L’addio commosso all’Appuntato dei Carabinieri Mino Vergemino - Tempo di lettura: 2 minutiLacrime e commozione questa mattina nella chiesa gremita, in una giornata segnata dalla pioggia, quasi a voler accompagnare con il suo velo di malinconia l’ultimo saluto all’Appuntato Valentino Vergemino, strappato all’affetto dei suoi cari da un malore improvviso a soli 55 anni. Un dolore profondo ha attraversato i colleghi dell’Arma, gli amici e i tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a un uomo generoso, stimato e sempre pronto ad aiutare il prossimo. 🔗anteprima24.it

Addio all’Appuntato dei Carabinieri Valentino Vergemino, il sorriso gentile dell’Arma irpina - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange la prematura scomparsa dell’Appuntato Valentino Vergemino, strappato all’affetto dei suoi cari da un malore improvviso. Aveva 55 anni. Originario di Monteforte Irpino, viveva ad Avellino con la moglie Anna e le amate figlie, Rosanna e... 🔗avellinotoday.it

L'Arma dei carabinieri commemora a Chieti il 21° anniversario della morte dell'appuntato Giangabriele Menichini - Questa mattina, 3 marzo, presso il cimitero di Sant’Anna a Chieti, si è svolta una cerimonia per commemorare il 21° anniversario della morte dell'appuntato Giangabriele Menichini, Medaglia d’oro al valor civile. Alla cerimonia erano presenti i familiari di Menichini, una rappresentanza dei... 🔗chietitoday.it

Commemorato Della Ratta, carabiniere ucciso durante una rapina - Presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all'interno di una gioielleria, affrontò insieme a un commilitone, tre malviventi armati di pistola, entrati per una rapina. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Appuntato tiziano della ratta, medaglia d’oro al valor militare per il sacrificio in una rapina a maddaloni - Dodicesimo anniversario della morte dell’appuntato Tiziano della Ratta, caduto a Maddaloni durante una rapina; commemorazione con autorità di Benevento, Caserta e Legione Carabinieri Campania. 🔗gaeta.it

A Sant’Agata de’ Goti si ricorda Tiziano Della Ratta, appuntato scelto dei carabinieri ucciso a Maddaloni - Questa mattina, a Sant’Agata de’ Goti, ha avuto luogo la commemorazione del dodicesimo anniversario della morte dell’Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Tiziano Della Ratt ... 🔗ntr24.tv