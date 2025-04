I carabinieri potenziano i controlli contro la vendita di alcolici ai minori tra le vie della movida

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio tra le vie della movida, riservando una particolare attenzione al controllo dei giovani nei punti di ritrovo e di incontro. Lo scopo è salvaguardare l'incolumità pubblica e prevenire.

