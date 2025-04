I bambini delle elementari realizzeranno la strada dei loro desideri

bambini della scuola elementare della Clarina coloreranno la strada di fronte all’istituto con gessetti colorati e pitture di vario genere, per realizzare “la strada dei loro desideri”.L’iniziativa si inserisce nel progetto dell’amministrazione “Strade. 🔗 Trentotoday.it - I bambini delle elementari realizzeranno la strada dei loro desideri Nella mattinata di mercoledì 30 aprile idella scuola elementare della Clarina coloreranno ladi fronte all’istituto con gessetti colorati e pitture di vario genere, per realizzare “ladei”.L’iniziativa si inserisce nel progetto dell’amministrazione “Strade. 🔗 Trentotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I bambini delle elementari realizzeranno la strada dei loro desideri - Nella mattinata di mercoledì 30 aprile i bambini della scuola elementare della Clarina coloreranno la strada di fronte all’istituto con gessetti colorati e pitture di vario genere, per realizzare “la strada dei loro desideri”. L’iniziativa si inserisce nel progetto dell’amministrazione “Strade... 🔗trentotoday.it

L’attacco di Errol Musk al figlio Elon: «È un pessimo padre, i suoi bambini non sanno nemmeno attraversare la strada» - Elon Musk «non è stato un buon padre». E a dirlo è proprio il papà del miliardario americano e primo consigliere di Donald Trump. Parlando al podcast Wide Awake, Errol Musk – 79 anni, di nazionalità sudafricana – ha criticato duramente il figlio, con cui non ha mai avuto un buon rapporto. A dispetto delle foto circolate nei giorni scorsi in cui porta i figli piccoli fin dentro la Casa Bianca, ha detto il padre dell’imprenditore, Elon Musk non è un buon padre. 🔗open.online

Caro caldarrostaio, quanto manchi. Storia breve del declino dei venditori di strada amati dai bambini - Nel mondo di cibo e cibarie ci sono mestieri che non esistono più o stanno scomparendo. Come il venditore di olive e fusaglie, o l’arrotino, che prima girava in bicicletta, oggi in macchina, spesso in tandem con l’ombrellaio annunciandosi con l’altoparlante. Su due ruote c'erano tante attività legate al food, andate in pensione da decenni, come il bottaro, il burraio, il venditore di sale. Anni fa il Museo Galileo di Firenze ha organizzato una mostra sulle "biciclette dei mestieri", selezione della collezione di Marco Paoletti. 🔗gamberorosso.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I bambini delle elementari realizzeranno la strada dei loro desideri; IMPIASTRANDO: la scuola in strada; I bambini delle elementari realizzeranno la strada dei loro desideri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sicurezza e bambini: le regole della strada sotto forma di gioco - Le regole della strada spiegate sotto forma di gioco per coinvolgere da subito i più piccoli nell’attività di sensibilizzazione ... 🔗msn.com

Una lezione di educazione stradale per gli alunni della scuola elementare - Gli agenti della polizia locale di Gavi hanno organizzato un progetto di educazione stradale per i bambini della scuola elementare del paese. Gli alunni delle classi prima e seconda hanno potuto impar ... 🔗giornale7.it

La sicurezza stradale nelle scuole elementari: 35mila euro per il progetto “Strada Sicura” - MESSINA – Workshop e incontri con i bambini delle scuole elementari per promuovere e veicolare le buone regole della sicurezza stradale e i comportamenti corretti di pedoni, ciclisti e futuri ... 🔗msn.com