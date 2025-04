Houthi | 68 morti per raid Usa in Yemen

Yemen. Lo affermano i ribelli Houthi, secondo i quali sarebbe stato colpito un centro di detenzione per migranti. Circa 50 i feriti. Le forze armate Usa non hanno confermato il raid, ma parlano di oltre 800obiettivi colpiti dall'inizio delle operazioni in Yemen, ordinate da Trump il 15 marzo per "ripristinare la libertà di navigazione nella regione". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.50 Sono almeno 68 le vittime di un attacco aereo statunitense nel governatorato di Sadaa in. Lo affermano i ribelli, secondo i quali sarebbe stato colpito un centro di detenzione per migranti. Circa 50 i feriti. Le forze armate Usa non hanno confermato il, ma parlano di oltre 800obiettivi colpiti dall'inizio delle operazioni in, ordinate da Trump il 15 marzo per "ripristinare la libertà di navigazione nella regione".

Raid Usa in Yemen, Houthi: “Colpito centro per migranti, almeno 68 morti” - Almeno 68 persone sono morte in attacchi aerei statunitensi che hanno colpito lo Yemen. Secondo i ribelli Houthi le forze americane avrebbero colpito una prigione che ospitava migranti africani. Il Pentagono non ha rilasciato dichiarazioni immediate. L’attacco è avvenuto nel governatorato di Saada, roccaforte degli Houthi. Nei filmati trasmessi dal canale satellitare di notizie al-Masirah, vicino alla milizia sciita, si vedono cadaveri e altri feriti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Yemen, raid degli Stati Uniti contro gli Houthi: 31 morti e oltre 100 feriti - Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di raid aerei contro gli Houthi nello Yemen causando almeno 31 morti e 101 feriti, secondo un bilancio pubblicato dal ministero della Salute dei ribelli. Anis Al-Asbahi, portavoce del ministero, ha scritto su X che gli attacchi hanno preso di mira la capitale Sanaa, i governatorati di Saada (Nord-Ovest) e Al-Bayda (Centro) e la città di Radaa (Centro). A partire da novembre 2023, gli Houthi hanno lanciato più di 100 attacchi contro le navi che consideravano legate a Israele, ma anche agli Stati Uniti e al Regno Unito, solidarizzando con i palestinesi ... 🔗lettera43.it

Nuovi raid Usa nello Yemen, morti importanti capi Houthi - ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte attacchi aerei contro le basi degli Houthi a Sanaa e Hodeidah. In particolare quattro attacchi aerei statunitensi sono stati condotti contro le posizioni Houthi sull’isola di Kamaran, a ovest di Hodeidah. 25 persone sono rimaste uccise e ferite in un attacco aereo statunitense contro l’abitazione di un leader Houthi nel distretto di Sha’ab. 🔗unlimitednews.it

