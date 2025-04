Hojlund Rescues indicano danneggiare le speranze europee delle ciliegie

Hojlund ha segnato un equalizzatore di 96 ° minuto mentre il Manchester United ha ottenuto un pareggio per 1-1 a 10 uomini Bournemouth.Bournemouth è apparso sulla buona strada per rivendicare un doppio della Premier League sullo United per la prima volta dopo che Antoine Semenyo ha messo le ciliegie davanti al 23 ° minuto.Ma i padroni di casa furono ridotti a 10 uomini al 70 ° minuto quando Evanlson fu licenziato per un fallo su Noussair Mazraoui.Lo United alla fine ha fatto contare l'uomo in più, ed è stato Hojlund a garantire una parte del bottino quando ha spinto a casa da distanza ravvicinata, aumentando giovedì gli uomini di Ruben Amorim in vista della semifinale della Europa League con l'atletica Bilbao e affrontando un colpo significativo alle speranze di Bournemouth di Bournemouth.

