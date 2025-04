Hockey su ghiaccio Mondiale Division I 2025 | primo ko per l’Italia vince l’Ucraina ai rigori

vincente contro il Giappone, arriva la prima battuta d’arresto per la Nazionale Italiana di Hockey su ghiaccio al Mondiale Divisione I Gruppo A. A Sfantu Gheorghe gli Azzurri lottano, ma devono accontentarsi di un solo punto nella sfida con l’Ucraina, che si impone per 3 a 2 dopo i tiri di rigore. l’Italia due volte riesce a rimontare lo svantaggio, con Gregory Di Tomaso che sirponde a Denyskin e Luca Zanatta che fa il 2-2 dopo il gol di Viktor Zakharov. Alla fine, però, prevale l compagine ucraina con il rigore decisivo messo a segno da Olexander Peresunko. Domani il primo giorno di riposo, poi mercoledì 30 aprile (ore 15:00 italiane) si torna sul ghiaccio per un match di vitale importanza contro la Polonia.LA CRONACAUna sfida che – come si evince dal punteggio – è stata equilibrata dal primo all’ultimo minuto. Leggi su Sportface.it Dopo l’esordionte contro il Giappone, arriva la prima battuta d’arresto per la Nazionale Italiana disuale I Gruppo A. A Sfantu Gheorghe gli Azzurri lottano, ma devono accontentarsi di un solo punto nella sfida con, che si impone per 3 a 2 dopo i tiri di rigore.due volte riesce a rimontare lo svantaggio, con Gregory Di Tomaso che sirponde a Denyskin e Luca Zanatta che fa il 2-2 dopo il gol di Viktor Zakharov. Alla fine, però, prevale l compagine ucraina con il rigore decisivo messo a segno da Olexander Peresunko. Domani ilgiorno di riposo, poi mercoledì 30 aprile (ore 15:00 italiane) si torna sulper un match di vitale importanza contro la Polonia.LA CRONACAUna sfida che – come si edal punteggio – è stata equilibrata dalall’ultimo minuto.

Ne parlano su altre fonti

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude a punteggio pieno il Mondiale Divisione I Gruppo B - L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile ha fatto la storia! Le azzurre, infatti, hanno chiuso il proprio percorso nel Mondiale Divisione I Gruppo B a punteggio pieno e, addirittura, hanno completato le cinque partite senza subire nemmeno una rete. Le nostre portacolori, giova ricordarlo, già dal turno precedente, avevano staccato il pass per il ritorno dopo 6 anni nel Gruppo A. Nella serata odierna all’Ice Bowl di Dumfries (Gran Bretagna) l’Italia ha superato con un secco 4-0 le padrone di casa inglesi. 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio, il calendario delle partite dell’Italia ai Mondiali Division I 2025: dove vederla in tv e streaming - Da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio si disputeranno a Sfantu Gheorghe (Romania) i Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio della Division I Gruppo A: sarà al via anche l’Italia, che disputerà cinque incontri all’interno di un unico girone con sei Nazionali. Nei Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio della Division I Gruppo A l’Italia sarà opposta, nell’ordine, a Giappone (domenica 27 aprile, 11.30), Ucraina (lunedì 28 aprile, 11. 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio, scattano i Mondiali di Prima Divisione: l’Italia vuole tornare in Top Division - Siamo giunti al via ufficiale del Mondiale Divisione I Gruppo A, che si disputerà in Romania dal 27 aprile al 3 maggio prossimi. Ci attende un programma ricchissimo e compresso che eleggerà la squadra che potrà salire di categoria e, quindi, raggiungere la Top Division. L’Italia, dopo anni nella “Serie B” dell’hockey ghiaccio, vuole tornare ai piani alti. Quali saranno le rivali della formazione guidata dall’head coach finlandese Jukka Jalonen? Saranno cinque e, nello specifico, stiamo parlando di Giappone, Ucraina, Polonia, Gran Bretagna e Romania. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Hockey ghiaccio, Mondiali Division 1: Italia batte Giappone all'esordio; Italia al Mondiale Hockey 2025: Obiettivo Top Division; Campionato Mondiale IIHF 2025 di Hockey su Ghiaccio Maschile Divisione IV - Yerevan, Armenia; Mondiali Divisione I di Hockey su Ghiaccio, Italia Maschile Under 20 splendida: è bronzo. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Italia-Ucraina, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: partita da non sbagliare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... 🔗oasport.it

Italia-Ucraina oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Si entra ufficialmente nel vivo del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, in corso di svolgimento a Sfantu Gheorghe in Romania. In palio, com'è ben noto, ... 🔗oasport.it

Italia al Mondiale Hockey 2025: Obiettivo Top Division - L'Italia debutta contro il Giappone nel Mondiale Divisione I Gruppo A, puntando alla promozione in Top Division. 🔗milanosportiva.com