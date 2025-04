Ho sparato io | confessa il 19enne dello Zen fermato per il triplice omicidio di Monreale

19enne del quartiere Zen, fermato nella notte con l'accusa di avere partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre giovani di Monreale, subito dopo la strage ha reso dichiarazioni spontanee confessando di essere stato tra coloro che hanno sparato.

