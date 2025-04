Ho firmato il contratto più di un mese fa ma l' Amap ritarda l' installazione del contatore

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione giunta da Salvatore Spataro, lettore di PalermoTodayQuesto gennaio ho acquistato un piccolo appartamento in via Stefano Turr, traversa di via Aurispa, per abitare con mia madre invalida che non deambula e di recente ha subito un intervento. Dopo.

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗ilgiornaleditalia.it

Electrolux, firmato l'accordo sindacale per il contratto di solidarietà: "A Forlì arriverà più avanti" - Allo stabilimento Electrolux di Forlì si valuta di far ricorso al contratto di solidarietà per far fronte alla crisi degli elettrodomestici. E' stato infatti sottoscritto dai sindacati con Electrolux un nuovo accordo per il ricorso al contratto di solidarietà a Porcia, in Friuli, per 10 mesi a... 🔗forlitoday.it

Yvonne Sciò: “Dopo Non è la Rai ho fatto più di 50 film, ma mi pento di aver detto no a un lungo contratto” - Yvonne Sciò si racconta in una lunga intervista, passando in rassegna i momenti più importanti della carriera, dal celebre spot che la lanciò alla partecipazione a Non è la Rai. Poi la fuga in America.Continua a leggere 🔗fanpage.it

