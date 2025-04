Ho fatto un macello 19enne confessa per la strage di Monreale

strage di Monreale, la sparatoria nel centro vicino Palermo in cui sono rimasti uccisi tre giovani nella notte tra il 26 e il 27 aprile. "Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'indagato appaiono pienamente riscontrate dal contenuto dei filmati di videosorveglianza, acquisiti dagli esercizi commerciali posti nella zona attigua a quella in cui si sono verificati i fatti", scrive il pm nel provvedimento di fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne dello Zen.. In un primo momento Calvaruso parlando coi carabinieri aveva confessato di avere sparato, poi in sede di interrogatorio, davanti al pm, alla presenza del suo legale, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giovane ha detto che nel corso della lite "che ha dato origine alla sparatoria" questi "avesse perso i propri occhiali, nella zona in cui sono avvenuti i fatti". Iltempo.it - "Ho fatto un macello", 19enne confessa per la strage di Monreale Leggi su Iltempo.it C'è una confessione per ladi, la sparatoria nel centro vicino Palermo in cui sono rimasti uccisi tre giovani nella notte tra il 26 e il 27 aprile. "Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'indagato appaiono pienamente riscontrate dal contenuto dei filmati di videosorveglianza, acquisiti dagli esercizi commerciali posti nella zona attigua a quella in cui si sono verificati i fatti", scrive il pm nel provvedimento di fermo di Salvatore Calvaruso,dello Zen.. In un primo momento Calvaruso parlando coi carabinieri avevato di avere sparato, poi in sede di interrogatorio, davanti al pm, alla presenza del suo legale, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giovane ha detto che nel corso della lite "che ha dato origine alla sparatoria" questi "avesse perso i propri occhiali, nella zona in cui sono avvenuti i fatti".

