Henry Cavill non ottenne i ruoli di Cedric Diggory e Edward Cullen per differenze d’età

Durante una fase cruciale della sua carriera nel 2005, Henry Cavill ebbe l'opportunità di avvicinarsi al mondo incantato di Harry Potter, ambendo a un ruolo decisivo che, poi, fu assegnato a un giovane attore che in seguito avrebbe calcato i palcoscenici dell'universo DC. Tale scelta di casting, determinata in maniera significativa dall'aspetto anagrafico, ha tracciato percorsi distinti nelle loro carriere.

