Hellas Verona-Cagliari | le formazioni ufficiali

Hellas Verona-Cagliari, 34a giornata di Serie A Enilive 202425. Calcio d'inizio ore 20.45.Le formazioni ufficiali Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. A disposizione.

