Verona, 28 aprile 2025 - Il Cagliari ha conquistato la vittoria per 2-0 nello scontro salvezza contro l'Hellas Verona. Nel match del lunedì sera della 34^ giornata di Serie A, ai rossoblù sono stati sufficienti i gol di Pavoletti e Deiola per assicurarsi i tre punti. Le marcature, realizzate al 30' e al 93', permettono agli uomini di Davide Nicola di espugnare il Bentegodi dopo oltre cinquanta anni dall'ultima volta, di fronte agli avversari rimasti anche in dieci uomini per l'espulsione di Ghilardi a cinque minuti dal termine. Questo successo aiuta gli isolani a salire a +8 sul terzultimo posto, attualmente occupato dal Venezia e dall'Empoli, e a mettere quasi in cassaforte la salvezza. Discorso diverso per i ragazzi di Zanetti, che restano fermi a quota 32, scavalcati di una lunghezza proprio dai rivali odierni. Sport.quotidiano.net - Hellas Verona-Cagliari 0-2, i sardi espugnano il Bentegodi 53 anni dopo l'ultima volta Leggi su Sport.quotidiano.net , 28 aprile 2025 - Ilha conquistato la vittoria per 2-0 nello scontro salvezza contro l'. Nel match del lunedì sera della 34^ giornata di Serie A, ai rossoblù sono stati sufficienti i gol di Pavoletti e Deiola per assicurarsi i tre punti. Le marcature, realizzate al 30' e al 93', permettono agli uomini di Davide Nicola di espugnare iloltre cinquantadall', di fronte agli avversari rimasti anche in dieci uomini per l'espulsione di Ghilardi a cinque minuti dal termine. Questo successo aiuta gli isolani a salire a +8 sul terzultimo posto, attualmente occupato dal Venezia e dall'Empoli, e a mettere quasi in cassaforte la salvezza. Discorso diverso per i ragazzi di Zanetti, che restano fermi a quota 32, scavalcati di una lunghezza proprio dai rivali odierni.

Hellas Verona-Cagliari 0-2, the Sardinians conquer the Bentegodi 53 years after the last time - Nicola's team prevails in the relegation battle thanks to goals from Pavoletti and Deiola, which push the rossoblù towards staying in Serie A ... 🔗sport.quotidiano.net

