Havoc | Recensione del film Netflix con Tom Hardy

Netflix a partire dal 25 aprile 2025, “Havoc” è una commistione di generi che va dal noir al giallo, questa è la nostra Recensione.Diretto da Gareth Evans, specialista dei film d’azione e reduce dall’ottima incursione nel folk horror “Apostolo” – datato 2018 –, “Havoc” è un thriller d’azione poliziesca, un lavoro cupo e violento che cerca, attraverso la fisicità di Tom Hardy, di raccontare in chiave iperbolica la parabola del poliziotto tormentato.Patrick Walker è un detective della squadra omicidi: una famiglia lontana, un passato tormentato, una vita a pezzi. Lawrence Beaumont, imprenditore e candidato sindaco della città assegna a Walker il compito di rintracciare e proteggere il figlio, accusato di un omicidio su cui aleggia l’ombra della Triade. Universalmovies.it - Havoc | Recensione del film Netflix con Tom Hardy Leggi su Universalmovies.it Distribuito attraverso la piattaformaa partire dal 25 aprile 2025, “” è una commistione di generi che va dal noir al giallo, questa è la nostra.Diretto da Gareth Evans, specialista deid’azione e reduce dall’ottima incursione nel folk horror “Apostolo” – datato 2018 –, “” è un thriller d’azione poliziesca, un lavoro cupo e violento che cerca, attraverso la fisicità di Tom, di raccontare in chiave iperbolica la parabola del poliziotto tormentato.Patrick Walker è un detective della squadra omicidi: una famiglia lontana, un passato tormentato, una vita a pezzi. Lawrence Beaumont, imprenditore e candidato sindaco della città assegna a Walker il compito di rintracciare e proteggere il figlio, accusato di un omicidio su cui aleggia l’ombra della Triade.

Cosa riportano altre fonti

Havoc – La recensione del nuovo film action di Netflix - Gareth Evans porta l’arte marziale indonesiana negli Stati Uniti. Dopo diversi anni sabatici, il regista di The Raid e Merantau torna dietro la macchina da presa per dirigere Tom Hardy in un action noir cupo ed esagerato. Nel cast, oltre al sopracitato Hardy, abbiamo Jessie Mei Li, Timothy Olyphant e Forest Whitaker. La trama di Havoc Dopo che un affare di droga va storto, un detective ferito deve farsi strada attraverso la malavita criminale. 🔗nerdpool.it

The Electric State: la recensione del film Netflix con Millie Bobby Brown - The Electric State: la recensione del film Netflix con Millie Bobby Brown Immagina una Eleven ancora più solitaria e arrabbiata, con un biondo ossigenato da vera ribelle e un’energia da outsider in rotta col mondo. Affiancale ora uno Star-Lord più trasandato e disilluso del solito, spogliato della sua ironia sfacciata, e catapulta entrambi in un universo dove il retrò e il futuristico si fondono in un’estetica nostalgica e intrigante. 🔗cinefilos.it

Havoc: guida al cast e ai personaggi del film Netflix - Havoc: guida al cast e ai personaggi del film Netflix Havoc, il thriller d’azione 2025 di Netflix con Tom Hardy, è pieno di sparatorie al cardiopalma, inseguimenti ad alta velocità e un forte cast d’insieme con una serie di attori impressionanti, tra cui un premio Oscar. Scritto e diretto da Gareth Evans, l’acclamato autore di The Raid, il film segue il detective della omicidi Walker, interpretato da Hardy, mentre cerca di salvare il figlio di un politico da una situazione pericolosa. 🔗cinefilos.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anni dopo The Raid: Redenzione arriva Havoc, il nuovo film di Gareth Evans dove tutto è pensato per essere estremo; Havoc recensione film di Gareth Evans con Tom Hardy [Netflix]; Havoc, recensione: il fattore Tom Hardy e un neo-noir che spreca l'enorme potenziale; Havoc su Netflix è il grande ritorno di Gareth Evans. 🔗Cosa riportano altre fonti

Havoc | Recensione del film Netflix con Tom Hardy - Distribuito attraverso la piattaforma Netflix a partire dal 25 aprile 2025, “Havoc” è una commistione di generi che va dal noir al giallo, questa è la nostra ... 🔗universalmovies.it

Havoc: recensione del film di Netflix con Tom Hardy - In una città corrotta e cupa, Tom Hardy cercherà una via di fuga dalla spirale di tenebre che lo circonda. La nostra recensione di Havoc, su Netflix. 🔗lascimmiapensa.com

Anni dopo The Raid: Redenzione arriva Havoc, il nuovo film di Gareth Evans dove tutto è pensato per essere estremo - Con Tom Hardy come perfetto protagonista è una storia con un'idea di azione esagerata, piena di pallottole, sangue e grande tecnicismo. Su Netflix dal 25 aprile ... 🔗wired.it