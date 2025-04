Havoc | guida al cast e ai personaggi del film Netflix

Havoc: guida al cast e ai personaggi del film NetflixHavoc, il thriller d’azione 2025 di Netflix con Tom Hardy, è pieno di sparatorie al cardiopalma, inseguimenti ad alta velocità e un forte cast d’insieme con una serie di attori impressionanti, tra cui un premio Oscar. Scritto e diretto da Gareth Evans, l’acclamato autore di The Raid, il film segue il detective della omicidi Walker, interpretato da Hardy, mentre cerca di salvare il figlio di un politico da una situazione pericolosa. Lungo il percorso, Walker incontra diversi ostacoli e minacce violente mentre dipana una profonda rete di corruzione e cospirazione che infetta l’intera città.Si tratta del primo lungometraggio dello scrittore e regista gallese dopo Apostolo del 2018 e il suo primo film d’azione in oltre dieci anni dopo The Raid 2 del 2014. Leggi su Cinefilos.it ale aidel, il thriller d’azione 2025 dicon Tom Hardy, è pieno di sparatorie al cardiopalma, inseguimenti ad alta velocità e un forted’insieme con una serie di attori impressionanti, tra cui un premio Oscar. Scritto e diretto da Gareth Evans, l’acclamato autore di The Raid, ilsegue il detective della omicidi Walker, interpretato da Hardy, mentre cerca di salvare il figlio di un politico da una situazione pericolosa. Lungo il percorso, Walker incontra diversi ostacoli e minacce violente mentre dipana una profonda rete di corruzione e cospirazione che infetta l’intera città.Si tratta del primo lungometraggio dello scrittore e regista gallese dopo Apostolo del 2018 e il suo primod’azione in oltre dieci anni dopo The Raid 2 del 2014.

Le notizie più recenti da fonti esterne

The Residence: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix - The Residence: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix The Residence di Netflix presenta numerosi attori e attrici noti in un cast abbastanza ampio da far sì che tutti si adattino comodamente (o scomodamente, dato che la maggior parte dei personaggi sono sospettati) alla Casa Bianca (qui la nostra recensione). La serie TV di gialli, creata da Paul William Davies, ruota attorno a una morte che avviene durante una cena di stato presso la residenza del Presidente degli Stati Uniti. 🔗cinefilos.it

Captain America: Brave New World, cast e guida ai personaggi Marvel - Captain America: Brave New World, cast e guida ai personaggi Marvel Molti volti noti ritornano in Captain America: Brave New World, e il debutto sul grande schermo di Sam Wilson nei panni di Capitan America introduce anche diversi nuovi ed entusiasmanti personaggi dell’MCU. Dopo il successo di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, nei Marvel Studios è stato avviato lo sviluppo di un sequel del film, che segna la prima volta in cui Sam Wilson interpreta il nuovo Capitan America dell’MCU nei cinema. 🔗cinefilos.it

The White Lotus – Stagione 3: cast e guida ai personaggi - The White Lotus – Stagione 3: cast e guida ai personaggi Il cast della terza stagione di The White Lotus includerà sei nuovi personaggi e almeno uno confermato dalla prima stagione. La produzione dell’acclamata serie HBO inizierà in Thailandia nel febbraio 2024 e l’uscita è prevista per il 2025. Le location specifiche delle riprese includono Bangkok, Koh Samui e Phuket, tutte importanti località turistiche della Thailandia. 🔗cinefilos.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Havoc: guida al cast e ai personaggi del film Netflix; Havoc: guida al cast e ai personaggi dell’action-thriller Netflix con Tom Hardy; Mister Movie | Havoc | Tom Hardy Conquista Netflix Nonostante le Critiche ecco cosa è successo!; Havoc, Tom Hardy è letale e senza pietà nel trailer ufficiale del film di Netflix. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Havoc: guida al cast e ai personaggi dell’action-thriller Netflix con Tom Hardy - La guida al cast e ai personaggi dell'action thriller Havoc, con protagonista Tom Hardy, disponibile su Netflix. 🔗cinematographe.it

Havoc: trama, cast, finale del thriller d’azione in onda su Netflix - Havoc film. Un detective si ritrova coinvolto in una rete di corruzione e violenza mentre cerca di salvare il figlio di un politico. 🔗maridacaterini.it

Havoc (2025): il noir action di Gareth Evans tra stile e cliché - Recensione, trama e cast del film Havoc (2025), un viaggio nel crimine tra luci e ombre diretto da Gareth Evans e disponibile su Netflix ... 🔗locchiodelcineasta.com