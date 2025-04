Hanno fatto la valigia se ne vanno The Couple colpo di scena | la coppia top pronta a lasciare il gioco

Hanno subito modifiche c’è anche “The Couple“, il reality condotto da Ilary Blasi, il cui terzo appuntamento, previsto per la serata del lutto, è stato rinviato a oggi. La tensione tra i concorrenti è altissima: stasera, infatti, una delle coppie in nomination dovrà dire addio al gioco e alla possibilità di vincere il premio finale di un milione di euro.>>“Spero guarisca.”. Shaila Gatta, l’ex fidanzato mette tutti in allarme: parla di problemi molto profondiDurante l’ultima puntata trasmessa, sono finite al televoto due coppie: Thais Wiggers ed Elena Barolo, che Hanno totalizzato cinque punti, e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, fermi a tre punti. Leggi su Caffeinamagazine.it La scomparsa di Papa Francesco avvenuta lunedì scorso ha sconvolto profondamente l’Italia e, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni anche sulla programmazione televisiva. Tra le trasmissioni chesubito modifiche c’è anche “The“, il reality condotto da Ilary Blasi, il cui terzo appuntamento, previsto per la serata del lutto, è stato rinviato a oggi. La tensione tra i concorrenti è altissima: stasera, infatti, una delle coppie in nomination dovrà dire addio ale alla possibilità di vincere il premio finale di un milione di euro.>>“Spero guarisca.”. Shaila Gatta, l’ex fidanzato mette tutti in allarme: parla di problemi molto profondiDurante l’ultima puntata trasmessa, sono finite al televoto due coppie: Thais Wiggers ed Elena Barolo, chetotalizzato cinque punti, e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, fermi a tre punti.

