Hai lasciato la luce accesa e giù botte alle figlie piccole | mamma accusata di maltrattamenti chiede patteggiamento

patteggiamento a due anni e otto mesi per una mamma accusata di maltrattamenti nei confronti di due figlie minori che sono già state collocate in una casa famiglia. Una situazione familiare complicata, con il padre in carcere e la madre seguita dai servizi sociali. Il Tribunale dei. Messinatoday.it - "Hai lasciato la luce accesa" e giù botte alle figlie piccole: mamma accusata di maltrattamenti chiede patteggiamento Leggi su Messinatoday.it Richiesta dia due anni e otto mesi per unadinei confronti di dueminori che sono già state collocate in una casa famiglia. Una situazione familiare complicata, con il padre in carcere e la madre seguita dai servizi sociali. Il Tribunale dei.

