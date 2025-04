Habemus Conclave | i 135 cardinali elettori nella cappella Sistina dal 7 maggio

Conclave per eleggere il successore di papa Francesco comincerà il 7 maggio prossimo. Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La data è stata decisa dalle congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione convocata oggi, 28 aprile.A presiedere l’elezione del successore di papa Francesco “all’interno del Conclave” sarà il cardinale Pietro Parolin. Durante un incontro con i giornalisti, il direttore della sala stampa della Santa Sede ha spiegato che la circostanza è legata al fatto che il decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, non sarà elettore avendo superato gli 80 anni di età.Le votazioni, è stato anche riferito, nel corso dell’incontro con i giornalisti, avranno inizio il pomeriggio del 7. Bergamonews.it - Habemus Conclave: i 135 cardinali elettori nella cappella Sistina dal 7 maggio Leggi su Bergamonews.it Roma. Fumata bianca, per ora sulla data di partenza: ilper eleggere il successore di papa Francesco comincerà il 7prossimo. Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La data è stata decisa dalle congregazioni generali deial termine della riunione convocata oggi, 28 aprile.A presiedere l’elezione del successore di papa Francesco “all’interno del” sarà il cardinale Pietro Parolin. Durante un incontro con i giornalisti, il direttore della sala stampa della Santa Sede ha spiegato che la circostanza è legata al fatto che il decano del collegiozio, Giovanni Battista Re, non sarà elettore avendo superato gli 80 anni di età.Le votazioni, è stato anche riferito, nel corso dell’incontro con i giornalisti, avranno inizio il pomeriggio del 7.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi sono i 135 cardinali che potranno entrare nel Conclave ed scegliere il nuovo Papa - Papa Bergoglio in tutto ha creato 163 cardinali di cui 133 elettori, tra loro anche suoi oppositori. Presenti 34 ordini religiosi 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, chi sono e da dove vengono tutti i 135 cardinali che sceglieranno il nuovo Papa dopo Francesco - Convocati dal decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, i cardinali di tutto il mondo stanno raggiungendo il Vaticano per i funerali di Papa Francesco e per le Congregazioni generali in vista del Conclave che eleggerà il successore di Bergoglio. Come stabilito dalle norme, potranno votare solo i cardinali che non hanno ancora compiuto 80 anni. In totale i cardinali elettori sono 135. 🔗ilfattoquotidiano.it

Conclave: 135 cardinali per scegliere il successore di Francesco. I favoriti. E gli oppositori del defunto Pontefice - ROMA – C’è un cardinale che ancora non sa se potrà entrare in Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco: è lo spagnolo Carlos Osoro Sierra, che compirà gli 80 anni il prossimo 16 maggio. Per il momento sono 135. E già da tempo circolano i nomi dei possibili ‘papabili’, dal segretario di Stato […] L'articolo Conclave: 135 cardinali per scegliere il successore di Francesco. I favoriti. E gli oppositori del defunto Pontefice proviene da Firenze Post. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

HABEMUS DATA: Quando ci sarà il Conclave? Il 7 maggio, ma come funziona? I papabili, “l’eredità” di Papa Francesco, il caso Becciu e tutte le analisi che abbiamo fatto finora; Conclave al via il 7 maggio: ecco come verrà eletto il nuovo Papa; Habemus datam: 7 maggio; Habemus Papam? Perché con il Conclave l’Occidente rischia di perdere la guida della Santa Chiesa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave 2025, chi sono i cardinali elettori del successore di Francesco - Il Conclave 2025 eleggerà il nuovo papa successore di Papa Francesco: ecco chi sono tutti i cardinali elettori che lo sceglieranno. Quando la fumata bianca? 🔗gazzetta.it

Habemus Conclave: si parte il 7 maggio - La data fissata oggi dalle congregazioni generali dei cardinali. A presiedere i lavori sarà Pietro Parolin. La Santa Sede annuncia: nessuna defezione, sono attesi tutti i 135 votanti ... 🔗dire.it

Conclave al via il 7 maggio: ecco come verrà eletto il nuovo Papa - Il Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio: 135 cardinali elettori riuniti nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Pontefice. 🔗laprovinciadivarese.it