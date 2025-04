Guida TV Sky e NOW 27 Aprile - 3 Maggio | Napoli – New York Il Robot Selvaggio

Guida TV SKY NOW 27 Aprile - 3 Maggio 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Lunedì 28 Aprile su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, alle 21.15, va in onda in prima TV Napoli – New York, un’opera diretta da Gabriele Salvatores che conquista lo spettatore con un tono fiabesco, arricchito da una regia poetica capace di restituire tutta la malinconia e la speranza del dopoguerra. Basato su un soggetto mai portato sullo schermo di Federico Fellini e Tullio Pinelli, il film vede protagonista Pierfrancesco Favino in un racconto dove la piccola Celestina, orfana e piena di sogni, cerca disperatamente di ricongiungersi con la sorella emigrata negli Stati Uniti. Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 27 Aprile - 3 Maggio: Napoli – New York, Il Robot Selvaggio Leggi su Digital-news.it TV SKY NOW 27- 32025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Lunedì 28su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, alle 21.15, va in onda in prima TV– New, un’opera diretta da Gabriele Salvatores che conquista lo spettatore con un tono fiabesco, arricchito da una regia poetica capace di restituire tutta la malinconia e la speranza del dopoguerra. Basato su un soggetto mai portato sullo schermo di Federico Fellini e Tullio Pinelli, il film vede protagonista Pierfrancesco Favino in un racconto dove la piccola Celestina, orfana e piena di sogni, cerca disperatamente di ricongiungersi con la sorella emigrata negli Stati Uniti.

Su altri siti se ne discute

Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Lunedi 7 Aprile 2025 - Lunedi 7 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 l'appuntamento è con Twisters, il ritorno ad alto tasso adrenalinico del disaster movie che ha segnato un’epoca. Protagonista è Kate, interpretata da Daisy Edgar-Jones, una ricercatrice che, dopo un tragico incidente durante una delle sue missioni, decide di lasciarsi alle spalle il mondo dei tornado. 🔗digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible III, Giovedi 27 Febbraio 2025 - Giovedì 27 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Mission: Impossible III", il terzo adrenalinico capitolo della celebre saga action diretto da J.J. Abrams, con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman. 🔗digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Non sono quello che sono, Mercoledi 5 Marzo 2025 - Mercoledi 5 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Non sono quello che sono", un adattamento dell'Otello di Shakespeare scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo. 🔗digital-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Guida TV Sky Cinema e NOW: Proposta incedente, Domenica 27 Aprile 2025; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 34^ giornata; Finale Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid dove vederla: DAZN, Sky, NOW, Telelombardia o Cronache di Spogliatoio? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Guida TV Sky e NOW 20 - 26 Aprile: Diamanti, Cattivissimo Me 4, Arte vs Guerra. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Guida TV Sky e NOW 27 Aprile - 3 Maggio: Napoli – New York, Il Robot Selvaggio - GUIDA TV SKY / NOW | 27 APRILE - 3 MAGGIO 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streamin... Leggi il nostro articolo per scoprire tutte le novità più importanti di oggi! 🔗digital-news.it

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming - Le partite di calcio in tv oggi, stasera e nei prossimi giorni su DAZN, Sky, NOW, Rai, Mediaset, Amazon Prime Video, Sportitalia, MOLA e non solo. 🔗goal.com

Guida TV Sky e NOW 13 - 19 Aprile: The Last Of Us, Gangs Of London, Terapia di Gruppo, Boyzone - GUIDA TV SKY / NOW | 13 - 19 APRILE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su N... Resta aggiornato, clicca per leggere tutte le informazioni essenziali ora! 🔗digital-news.it