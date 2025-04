Guerriglia urbana al Don Bosco | venti armati devastano una sala giochi Cinque feriti

ventina di soggetti - secondo le testimonianze nordafricani - che domenica 27 aprile ha compiuto un raid in una sala gaming del Don Bosco. armati di spranghe e asce si sono scagliati contro un tavolo composto da Cinque romeni, tre dei quali sono. Romatoday.it - Guerriglia urbana al Don Bosco: venti armati devastano una sala giochi. Cinque feriti Leggi su Romatoday.it Una domenica di terrore. Un'orda composta da unana di soggetti - secondo le testimonianze nordafricani - che domenica 27 aprile ha compiuto un raid in unagaming del Dondi spranghe e asce si sono scagliati contro un tavolo composto daromeni, tre dei quali sono.

Approfondimenti da altre fonti

Quattro concerti al Don Bosco con artisti nazionali: è il progetto 'Chroma' - Nasce il progetto 'Chroma', pensato e realizzato dalla compagnia teatrale 'I Sacchi di Sabbia' con il coinvolgimento di una quindicina tra detenuti e detenute: 4 concerti di importanti artisti del panorama indipendente italiano, in carcere. Le band ed i musicisti sono Zen Circus, Giancane... 🔗pisatoday.it

"Abyss Drug" in proiezione al Don Bosco - Serata cinema venerdì 11 aprile al Don Bosco. La sala salesiana ospiterà la proiezione di “Abyss Drug”, viaggio non banale nei tremendi abissi delle dipendenze da sostanze stupefacenti. "Un film molto intenso, concreto, senza fronzoli che ha il coraggio di raccontare una delle piaghe sociali... 🔗casertanews.it

Lo sciopero generale degenera in guerriglia urbana: perché la Grecia è nel caos - Un vero e proprio campo di battaglia. È ciò in cui si è trasformato oggi, venerdì 28 febbraio, il centro di Atene, nel secondo anniversario della tragedia ferroviaria di Tebi. Durante le manifestazioni per commemorare le 57 vittime dell'incidente del 28 febbraio 2023, considerato il peggior... 🔗europa.today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guerriglia urbana al Don Bosco: venti armati devastano una sala giochi. Cinque feriti; Guerriglia urbana a Don Bosco, il video choc: assalto dei sudamericani al minimarket; Don Bosco, rissa con spranghe e bottiglie: gang di latinos aggredisce più volte i commercianti bengalesi: due feriti; Si picchiano con i bastoni, quello ha preso il coltello: il terrore dei residenti di Don Bosco che riprendo…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia