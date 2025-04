Guerra in Ucraina Putin dichiara nuovo cessate il fuoco di tre giorni

Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni per l'ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo rende noto il Cremlino sul suo canale Telegram. Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Putin dichiara nuovo cessate il fuoco di tre giorni Leggi su Feedpress.me Il presidente russo Vladimirhato unildi treper l'ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo rende noto il Cremlino sul suo canale Telegram.

Ne parlano su altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

