Gualtieri | “Roma sarà un faro per la pace nel mondo come voleva papa Francesco”

Gualtieri ha commemorato papa Francesco in apertura della seduta dell'Assemblea Capitolina: "Proprio come ci ha chiesto, vogliamo che questa città aperta e universale rappresenti un grande laboratorio di "ecologia integrale" e svolga quel ruolo globale di grande faro per la pace che la sua lunga Storia le assegna". Leggi su Fanpage.it Il sindacoha commemoratoFrancesco in apertura della seduta dell'Assemblea Capitolina: "Proprioci ha chiesto, vogliamo che questa città aperta e universale rappresenti un grande laboratorio di "ecologia integrale" e svolga quel ruolo globale di grandeper lache la sua lunga Storia le assegna".

