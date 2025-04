Grottaminarda presentati due corsi per formare tecnici specializzati nel settore agro-alimentare

presentati questa mattina a Grottaminarda, nel corso di un Open Day, i corsi Formativi "ITS Academy Territorio del Lavoro".Presenti presso l'azienda "Molino Scoppettuolo srl" gli studenti delle V classi dell'Istituto superiore San Tommaso d'Aquino. A portare il saluto istituzionale il Sindaco. Avellinotoday.it - Grottaminarda, presentati due corsi per formare tecnici specializzati nel settore agro-alimentare Leggi su Avellinotoday.it questa mattina a, nel corso di un Open Day, iFormativi "ITS Academy Territorio del Lavoro".Presenti presso l'azienda "Molino Scoppettuolo srl" gli studenti delle V classi dell'Istituto superiore San Tommaso d'Aquino. A portare il saluto istituzionale il Sindaco.

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Fecero la scelta giusta", presentati a Roma due volumi dedicati ai poliziotti che si opposero al nazifascismo - Si è tenuta giovedì a Montecitorio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presentazione di due volumi storici della collana “Fecero la scelta giusta” dal titolo “I poliziotti che si opposero al nazifascismo" e "I poliziotti che soccorsero gli ebrei”, curati... 🔗ravennatoday.it

Lucio Corsi conquista la Toscana: due nuovi concerti a Lido di Camaiore e ad Arezzo - CAMAIORE – Due appuntamenti toscani per il cantautore di Castiglione della Pescaia, Lucio Corsi reduce dal secondo posto al festival di Sanremo e dal premio della critica con Volevo essere un duro. Si esibirà il 29 giugno a La Prima estate di Lido di Camaiore e il 10 luglio, a ingresso gratuito, al parco il Prato ad Arezzo per la 21esima edizione di Mengo Music Fest. L’artista toscano, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, presenterà dal vivo il nuovo album in uscita il 21 marzo, un’occasione speciale per vivere le sue nuove canzoni e riscoprire il repertorio di un ... 🔗corrieretoscano.it

Lucio Corsi annuncia due concerti estivi negli Ippodromi di Roma e Milano - Lucio Corsi annuncia Ippodromi 2025, due imperdibili date a Roma e Milano, i biglietti Dopo aver partecipato in gara per la prima volta alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano Volevo essere un duro, Lucio Corsi annuncia Ippodromi 2025, due imperdibili date a Roma e Milano – prodotte da Magellano Concerti – previste sabato 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma – Rock In Roma e domenica 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

I Vigili del Fuoco di Avellino impegnati per il G7 dei Ministri dell'Interno; Al Castello d'Aquino Grottaminarda in Lettere; Grottaminarda, rissa per manifesti mortuari; Vini naturali: in Irpinia arriva Enorme. Due giorni di assaggi e seminari. 🔗Se ne parla anche su altri siti