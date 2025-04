Grottaglie si prepara al convegno sul Decreto Legislativo 62 2024 | nuove prospettive per la disabilità

Grottaglie ospiterà un evento di grande rilevanza: il convegno intitolato “Decreto disabilità: punti Chiave e tempi”, organizzato dalla Cooperativa Futura DAST ONLUS. L’incontro approfondirà le novità introdotte dal Decreto Legislativo 622024, importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone con disabilità in Italia.Approvato il 3 maggio 2024, il Decreto Legislativo 622024 attua la Legge delega n. 2272021 e riscrive l’articolo 3 della Legge 10492, ridefinendo la condizione di disabilità secondo i principi della Convenzione ONU. La riforma segna un cambio di paradigma: dalla concezione puramente medica a una visione che riconosce nelle barriere sociali e ambientali i principali ostacoli alla piena partecipazione delle persone con disabilità nella società. Tarantinitime.it - Grottaglie si prepara al convegno sul Decreto Legislativo 62/2024: nuove prospettive per la disabilità Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoIl 29 aprile 2025 alle ore 17:00, la sala consiliare del Comune diospiterà un evento di grande rilevanza: ilintitolato “: punti Chiave e tempi”, organizzato dalla Cooperativa Futura DAST ONLUS. L’incontro approfondirà le novità introdotte dal62, importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone conin Italia.Approvato il 3 maggio, il62attua la Legge delega n. 2272021 e riscrive l’articolo 3 della Legge 10492, ridefinendo la condizione disecondo i principi della Convenzione ONU. La riforma segna un cambio di paradigma: dalla concezione puramente medica a una visione che riconosce nelle barriere sociali e ambientali i principali ostacoli alla piena partecipazione delle persone connella società.

Su questo argomento da altre fonti

Il decreto Salva Casa sotto la lente di Confedilizia, il convegno al PalabancaEventi - Sabato 15 marzo, a partire dalle ore 9,30 al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Corrado Sforza Fogliani), Confedilizia Piacenza, in collaborazione con Banca di Piacenza, organizza un focus sul decreto Salva Casa alla luce delle linee guida recentemente diffuse dal ministero delle Infrastrutture... 🔗ilpiacenza.it

Caro bollette, Giorgetti prepara un nuovo decreto: i punti principali e l’obiettivo - Stop al caro bollette? Questo è l’obiettivo del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il quale proporrà al Cdm un nuovo decreto Il Ministero dell’Economia spinge per il risparmio in luce e gas. Per fronteggiare il caro bollette, l’inflazione in risalita e l’aumento dei prezzi dell’energia, il ministro Giancarlo Giorgetti è pronto a portare al Consiglio dei Ministri la sua prima mossa. L’appuntamento è fissato per martedì mattina, alle ore 9. 🔗cityrumors.it

Bullismo e Cyberbullismo, a Grottaglie il convegno del sindacato Autonomi di Polizia - Tarantini Time QuotidianoE’ in programma per domani 28 febbraio a partire dalle ore 10.00, presso il cinema teatro “Vittoria” di Grottaglie, il convegno fortemente voluto e organizzato da Fulvio Costone, segretario generale provinciale di Taranto del sindacato Autonomi di Polizia (Adp), sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Un argomento di fondamentale importanza che rappresenta una delle sfide del futuro, essendo il fenomeno in forte espansione anche e soprattutto per via del social media. 🔗tarantinitime.it

Approfondimenti da altre fonti

Grottaglie si prepara al convegno su disabilità e nuove prospettive; Sicurezza: Tiani (Siap) «Errori e colpevoli silenzi per violenze di piazza e di stadio»; APERTAMENTE di Carlo Di Stanislao - Domenica delle Palme: la Pace sul sentiero delle spine; Vieste – Mignola D’Oro: premiati i migliori extravergine del Gargano. Un convegno sul futuro dell’olivicoltura ha chiuso la tre giorni dedicata all’oro verde.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Grottaglie si prepara al convegno sul Decreto Legislativo 62/2024: nuove prospettive per la disabilità - Il Decreto fornisce inoltre precise indicazioni sull'applicazione dell'accomodamento ragionevole, prevedendo modifiche e adattamenti necessari in tutti i contesti di vita per garantire il pieno eserci ... 🔗giornaledipuglia.com

Grottaglie si prepara al convegno sul Decreto Legislativo 62/2024: nuove prospettive per la disabilità - Il 29 aprile 2025 alle ore 17:00, la sala consiliare del Comune di Grottaglie ospiterà un evento di grande rilevanza: il convegno intitolato “Decreto Disabilità: punti Chiave e tempi ... 🔗puglialive.net

Grottaglie si prepara al convegno su disabilità e nuove prospettive - Il prossimo 29 aprile la sala consiliare del Comune di Grottaglie ospiterà un evento di grande rilevanza: il convegno intitolato "Decreto Disabilità: punti Chiave e tempi" ... 🔗pugliain.net