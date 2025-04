Grande distribuzione Despar Nord è la prima azienda a ottenere la Iso 39001

Despar Nord ha conseguito la certificazione Uni Iso 39001, lo standard internazionale volto a promuovere la sicurezza sulla strada implementando un sistema di gestione Rts - Road Traffic Management System con cui l’organizzazione si impegna a contribuire attivamente alla riduzione del rischio di. Padovaoggi.it - Grande distribuzione, Despar Nord è la prima azienda a ottenere la Iso 39001 Leggi su Padovaoggi.it ha conseguito la certificazione Uni Iso, lo standard internazionale volto a promuovere la sicurezza sulla strada implementando un sistema di gestione Rts - Road Traffic Management System con cui l’organizzazione si impegna a contribuire attivamente alla riduzione del rischio di.

Cosa riportano altre fonti

Lutto nel mondo della Grande distribuzione: morto il presidente di Despar Gianni Cavalieri - Gianni Cavalieri, presidente di Despar Italia e Syneos, è morto all'età di 69 anni a Catania. Qualche giorno prima aveva accusato un malore mentre si trovava in casa. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma è morto il 13 marzo scorso. Imprenditore di grande... 🔗cataniatoday.it

Boicottaggio dei supermercati, niente spesa per una settimana. La rivolta dei consumatori che spaventa la grande distribuzione - Stanno facendo il giro del mondo le iniziative, che partono dai social e poi si diffondono nella realtà, le proteste delle persone contro il caro prezzi che invitano al boicottaggio dei supermercati. Ne sanno qualcosa, in particolar modo, in Svezia, dove, da lunedì 24 marzo, è iniziata una feroce protesta che punta a disertare i supermercati per tutta la settimana. Come racconta il quotidiano britannico Guardian, la questione è diventata un tema nazionale e politico. 🔗thesocialpost.it

Incendio sulla nave con-ro Grande Brasile di Grimaldi, nel Canale della Manica, durante la navigazione dal Nord Europa verso il West Africa - Sconosciuta al momento la causa del doppio focolaio innescatosi sulla Grande Brasile, in rotta da Anversa a Le Havre con a bordo carico rotabile e container destinati a porti dell’Africa occidentale Incendio sulla nave con-ro Grande Brasile di Grimaldi Group, nel Canale della Manica. L'incide 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Grande distribuzione, Despar Nord è la prima azienda a ottenere la Iso 39001; Despar Nord prima azienda della GDO a ottenere la certificazione ISO 39001 per la sicurezza stradale; Despar Nord prima nella GDO italiana a ottenere la certificazione ISO 39001 per la sicurezza stradale; Despar Nord pioniere nella sicurezza stradale: ottenuta la certificazione Uni Iso 39001. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande distribuzione, Despar Nord è la prima azienda a ottenere la Iso 39001 - La certificazione Uni Iso 39001, rilasciata da Dnv, coinvolge in modo diretto 119 collaboratori autisti e la flotta aziendale di proprietà composta, ad oggi, da 65 mezzi pesanti ... 🔗padovaoggi.it

Despar Nord pioniere nella sicurezza stradale: ottenuta la certificazione Uni Iso 39001 - È la prima azienda in Italia a raggiungere questo traguardo. Filippo Boggian: “Questo risultato conferma il nostro impegno concreto e integrato verso la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, e v ... 🔗udinetoday.it

Despar Nord prima azienda della GDO italiana con certificazione ISO 39001 per la sicurezza stradale - Scritto da Fabiana Romanutti il 28 Aprile 2025. Pubblicato in Cibo. 🔗qbquantobasta.it