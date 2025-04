Grande distribuzione Despar Nord è la prima azienda a ottenere la Iso 39001

Despar Nord ha conseguito la certificazione Uni Iso 39001, lo standard internazionale volto a promuovere la sicurezza sulla strada implementando un sistema di gestione Rts - Road Traffic Management System con cui l’organizzazione si impegna a contribuire attivamente alla riduzione del rischio di. 🔗 Padovaoggi.it - Grande distribuzione, Despar Nord è la prima azienda a ottenere la Iso 39001 ha conseguito la certificazione Uni Iso, lo standard internazionale volto a promuovere la sicurezza sulla strada implementando un sistema di gestione Rts - Road Traffic Management System con cui l’organizzazione si impegna a contribuire attivamente alla riduzione del rischio di. 🔗 Padovaoggi.it

Lutto nel mondo della Grande distribuzione: morto il presidente di Despar Gianni Cavalieri - Gianni Cavalieri, presidente di Despar Italia e Syneos, è morto all'età di 69 anni a Catania. Qualche giorno prima aveva accusato un malore mentre si trovava in casa. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma è morto il 13 marzo scorso. Imprenditore di grande... 🔗cataniatoday.it

Despar Italia, Fabrizio Colombo è il nuovo presidente - L’assemblea dei soci della società consortile ha rinnovato il consiglio di amministrazione. Francesco Montalvo nominato vice presidente ... 🔗msn.com