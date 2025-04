Graduatorie ATA 24 mesi | oggi al via le domande su Istanze online Requisiti modelli tutto quello che c’è da sapere SPECIALE

oggi lunedì 28 aprile e fino alle ore 14 del 19 maggio sono aperte le domande di inserimentoaggiornamento nelle Graduatorie 24 mesi ATA. Le Graduatorie, cui accede il personale ATA con almeno due annualità di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali, vengono utilizzate per i suoli e le supplenze. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi: oggi al via le domande su Istanze online. Requisiti, modelli, tutto quello che c’è da sapere SPECIALE . Leggi su Orizzontescuola.it Dalle ore 14 dilunedì 28 aprile e fino alle ore 14 del 19 maggio sono aperte ledi inserimentoaggiornamento nelle24ATA. Le, cui accede il personale ATA con almeno due annualità di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali, vengono utilizzate per i suoli e le supplenze. L'articoloATA 24al via lesuche c’è da

Le notizie più recenti da fonti esterne

Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio. I BANDI regionali [IN AGGIORNAMENTO] - Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utili per i ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 2025/26. I bandi, come indicato nella nota ministeriale del 10 aprile, devono essere pubblicati entro il 17 aprile. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio. I BANDI regionali [IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie ATA prima fascia, come calcolare i 24 mesi di servizio - Dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio gli aspiranti ATA di prima fascia potranno presentare domanda di inserimento/aggiornamento. Per entrare in prima fascia, le graduatorie utili per i ruoli e le supplenze, è necessario aver maturato almeno due anni di servizio come ATA nelle scuole statali. L'articolo Graduatorie ATA prima fascia, come calcolare i 24 mesi di servizio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, domande dal 28 aprile al 19 maggio. NOTA - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha emanato la nota di indizione dei bandi ATA 24 mesi 2025. Le graduatorie saranno utili per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 2025/26. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi entro il 17 aprile. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, domande dal 28 aprile al 19 maggio. NOTA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

ATA 24 mesi e scioglimento riserva CIAD, le info utili per compilare le domande dal 28 aprile. RISPOSTE AI QUESITI; ATA 24 mesi, non può essere inserito il servizio fino al 30 giugno: disparità di trattamento rispetto all'anno scorso?; Graduatorie ATA 24 mesi, l'operatore scolastico non c'è. Gli assistenti possono inserirsi per collaboratore scolastico; Graduatorie ATA 24 mesi, attenzione: compilando il modello F si rinuncia alle supplenze. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: cosa deve fare chi è già inserito - Al via dalle ore 14 di domani 28 aprile alle domande finalizzate all'inserimento/aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi 2025/26. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie 24 mesi ATA, il 28 aprile al via le domande: termine ultimo 19 maggio. Tutti i bandi degli USR - Con nota del 10 aprile il MIM ha dato ufficialmente il via ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali de ... 🔗tecnicadellascuola.it

Graduatorie ATA 24 Mesi, a Breve le Domande: Tutto su Requisiti e CIAD - Il Ministero ha pubblicato la nota che indice i bandi 2025 per le graduatorie ATA 24 mesi. In questo modo il Ministero, oltre a dettagliare i requisiti necessari, scioglie ogni dubbio su un possibile ... 🔗msn.com