Graduatorie ATA 24 mesi 2025 | al via le domande Novità | nel Modello B1 la CIAD Tutto quello che c’è da sapere con la GUIDA SPECIALE

domande di inserimentoaggiornamento nelle Graduatorie 24 mesi ATA. Le Graduatorie, cui accede il personale ATA con almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali, vengono utilizzate per i ruoli e le supplenze. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025: al via le domande. Novità: nel Modello B1 la CIAD. Tutto quello che c’è da sapere con la GUIDA SPECIALE . Leggi su Orizzontescuola.it Dalle ore 14 di oggi lunedì 28 aprile e fino alle ore 14 del 19 maggio sono aperte ledi inserimentoaggiornamento nelle24ATA. Le, cui accede il personale ATA con almeno 24(o 23e 16 giorni) di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali, vengono utilizzate per i ruoli e le supplenze. L'articoloATA 24: al via le: nelB1 lache c’è dacon la

